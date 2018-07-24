О вреде антироссийских санкций говорят в Германии. Бессмысленными для экономик обеих стран их назвал немецкий политик, лидер фракции Альтернатива для Германии Александр Гауланд.

О вреде антироссийских санкций говорят в Германии. "Бессмысленными для экономик обеих стран" их назвал немецкий политик, лидер фракции "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд. По его словам, канцлер Ангела Меркель "склонилась перед интересами США" и, увы, игнорирует негативные последствия такой политики для Берлина и его двусторонних отношений с Москвой. "Это должно закончиться как можно скорее", — подытожил Гауланд.По приблизительным подсчетам, из-за антироссийских санкций экономика Германии ежемесячно теряет 618 миллионов евро, передает телеканал "Россия 24".