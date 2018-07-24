Пропустил одного и не заметил другого – водитель Жигулей сбил человека на пешеходном переходе в Серпухове. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела наезд на пешехода, произошедший в минувший понедельник, 23 июля, на пересечении улиц Пушкина и Химиков в подмосковном Серпухове.Водитель автомобиля ВАЗ-2106 на какое-то время замешкался перед "зеброй", пропустил пожилого мужчину, шедшего по переходу, и продолжил движение, не заметив женщину в возрасте, тоже пересекавшую проезжую часть."Шестерка" начала ускоряться и сбила человека.Пострадавшая была доставлена в больницу медиками скорой помощи, характер и степень тяжести травм, полученных женщиной, не уточняется.