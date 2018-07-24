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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-obnovlennyj-hyundai-tucson-sroki-nachala-prodazh-v-rossii.html" target="_blank">Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России</a> - Недавно в Hyundai провели плановую модернизацию кроссовера Tucson, и такой автомобиль уже готовится выйти на российский рынок. Паркетник получил новый интерьер, подретушированную внешность и небольшой трансмиссионный апгрейд.