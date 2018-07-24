Новейший американский эсминец класса Zumwalt Майкл Монсур вышел из строя. Корабль отправился на испытания в декабре 2017 года, а сейчас выяснилось, что одну из силовых установок надо менять: специалисты обнаружили трещины в лопатках турбины. Она обошлась налогоплательщикам в 20 миллионов долларов.

Новейший американский эсминец класса Zumwalt "Майкл Монсур" вышел из строя. Корабль отправился на испытания в декабре 2017 года, а сейчас выяснилось, что одну из силовых установок надо менять: специалисты обнаружили трещины в лопатках турбины. Она обошлась налогоплательщикам в 20 миллионов долларов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на военных США.Пока корабль находится в штате Мэн, где представители компании Rolls-Royce собираются менять ему турбину. К осени "Майкл Монсур" переберется в Сан-Диего. Там будут проходить испытания его боевых систем.Эсминцы Zumwalt – корабли со сложной судьбой. Каждый стоит по разным данным от полутора до трех миллиардов долларов. Но американские военные, похоже, до сих пор не нашли им применение. Сначала эсминцы должны были стать специалистами по уничтожению наземных целей. Основным вооружением стали крылатые ракеты Tomahawk и 155-миллиметровые артустановки с дальнобойными, высокоточными снарядами. Цена каждого достигает 800 тысяч долларов.Позже американские СМИ сообщили, что ВМФ США решил превратить новейшие эсминцы в многоцелевые корабли. Пентагон попросил выделить 90 миллионов долларов на переоснащение Zumwalt универсальными ракетами SM-6, которые способны топить корабли, обстреливать наземные цели и даже перехватывать другие ракеты.На данный момент Штаты заказали три корабля класса Zumwalt. Два – построены и спущены на воду. Третий, "Линдон Джонсон", заложили в январе прошлого года.