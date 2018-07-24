Страдают от туристов. Жители улицы Владимирский спуск просят расселить свои дома. С открытием новой пешеходной зоны на Георгиевской люди практически лишились частной жизни. Под их окнами теперь круглый год проходят праздники и ходят отдыхающие. А дворы владимирского Арбата превратились в общественные свалки и туалет. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Страдают от туристов. Жители улицы Владимирский спуск просят расселить свои дома. С открытием новой пешеходной зоны на Георгиевской люди практически лишились частной жизни. Под их окнами теперь круглый год проходят праздники и ходят отдыхающие. А дворы "владимирского Арбата" превратились в общественные свалки и туалет. Тему продолжит Валентина Мартынова.(ул. Владимирский спуск)-Вот мое окно. У этого памятника у меня здесь постоянно люди. Постоянные группы туристов.Как этот филёр круглый год наблюдает за Шалопаем, так и Ирина вынуждена круглосуточно видеть и слышать отдыхающих и туристов на Георгиевской. Окна ее дома выходят прямо на прогулочную зону, и в своих собственных стенах женщине отдыхать не приходится.Ирина Соколова, житель дома № 1: "У меня ребёнок, который не может отдохнуть ночью. Когда делает уроки, когда начинается школа, это всё... уроки делать тоже невозможно. Красоту создали, да, красиво. Но здесь красиво отдыхать, красиво погулять, с ребенком пройти. А чтобы жить в этой красоте... То есть дома, в домашних стенах мы не отдыхаем".Ни отдыха, ни удобств. Печное отопление, ни воды, ни газа. К домам теперь даже не подъехать. Единственная автостоянка здесь теперь стала платной, а сама улица превратилась в общественный туалет.Сергей Шамшуров, житель дома № 11: "Туалет днем работает, ночью закрывают. Народ вечером ходит - пошли вниз к нам туда. Окно открываещь - зад торчит чей-то, ё-моё. Ну разве это дело?!"Свои обращения с просьбой расселить улицу люди писали и в мэрию, и в прокуратуру, но ответы получили, как под копирку.Ирина Соколова, житель дома № 1: "Что пешеходная зона построена по всем правилам, что это является историческим наследием, и по сути, не прямо сказано в этих письмах, которые приходят, там указано, что мы практически, в кавычках, являемся памятником. То есть жители города, по сути, являются такими же памятниками и музейными экспонатами".О том, что их дома - экспонаты, рассказывают даже туристам, говорят жители. При этом экскурсоводы уверены, что в этих домах никто не живёт. Или сознательно вводят приезжих в заблуждение -Ирина Шурыгина, житель дома № 5: "Что здесь уже давно улица расселена. А они говорят: "Разве в таких домах ещё жили? Она говорит, да, раньше в таких домах жили, а сейчас они уже расселённые. О них позаботились, люди живут в квартирах. и я сзади с ведром стою".А ведь расселить действительно, обещали, уверяют люди. Три года назад Ирине из администрации пришло письмо, что, мол, дом ваш снесут и на его месте построят новый. Вот только в мэрии нам дали понять, что в этом письме людям лишь сообщили о планах перестройки исторической части города в перспективе и, судя по всему, перспективе очень далекой.Анна Басова, консультант городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Как вы понимаете, такие проекты не могут быть реализованы в короткие сроки, это очевидно. Вот на текущий момент мы с вами видим результаты реконструкции, которая проводилась в историческом ядре за последние годы. Безусловно, территория будет изменяться и дальше, но, сами понимаете, это, конечно, вопрос времени".А в департаменте строительства и архитектуры пояснили, что расселение этой улице в принципе невозможно, поскольку дома находятся в частной собственности. Ирина, одна из жительниц, как будто знала, что чиновники так ответят. И уже выставила своё жильё на продажу.