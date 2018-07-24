Лидер скандального международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Трагедия произошла 23 июля.

Лидер скандального международного женского движенияFemenОксанаШачко покончила с собой в Париже. Трагедия произошла 23 июля.Рассталась с жизньюдевушка в своей квартире. Перед этим Оксана оставила предсмертную записку наанглийском языке для парижской богемы, с которой в последнее время плотно общалась. "Вы все фейк", – гласит послание."Толькочто французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", – приводит слова соратницШачко по движению BBC Украина. Помимодеятельности вFemenукраинка известна как художник. В последнеевремя у девушки было много выставок, ее баловала своим вниманием пресса. Вкругу общения Оксаны были богатые друзья.Привсем этом за последние два года художница и одна из основательниц женскогодвижения уже два раза пыталась покончить с собой. К сожалению, третья попытка оказаласьуспешной.Шачкородилась в 1987 году в Хмельницком. Вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченков 2008 году она основалаFemen.Напомним, движение получило известность своими эпатажными акциямипротеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения общественного внимания. Его акциипроводятся, в основном, в Киеве. Какписали Dni.Ru, в 2012 году Оксана Шачко была арестована по делу о спиливаниипоклонного креста в центре украинской столицы.