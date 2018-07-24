Лидер скандального международного женского движения
Femen
Оксана
Шачко покончила с собой в Париже. Трагедия произошла 23 июля.
Лидер скандального международного женского движения
Femen
Оксана
Шачко покончила с собой в Париже. Трагедия произошла 23 июля.
Рассталась с жизнью
девушка в своей квартире. Перед этим Оксана оставила предсмертную записку на
английском языке для парижской богемы, с которой в последнее время плотно общалась. "Вы все фейк", – гласит послание.
"Только
что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", – приводит слова соратниц
Шачко по движению BBC Украина. Помимо
деятельности в
Femen
украинка известна как художник. В последнее
время у девушки было много выставок, ее баловала своим вниманием пресса. В
кругу общения Оксаны были богатые друзья.
При
всем этом за последние два года художница и одна из основательниц женского
движения уже два раза пыталась покончить с собой. К сожалению, третья попытка оказалась
успешной.
Шачко
родилась в 1987 году в Хмельницком. Вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко
в 2008 году она основала
Femen.
Напомним, движение получило известность своими эпатажными акциями
протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения общественного внимания. Его акции
проводятся, в основном, в Киеве. Как
писали Dni.Ru, в 2012 году Оксана Шачко была арестована по делу о спиливании
поклонного креста в центре украинской столицы.