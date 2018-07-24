На заседании 24 июля Госдума приняла в третьем - окончательном чтении правительственный закон о повышении НДС с 1 января 2019 года. Он будет повышен с 18 до 20 процентов. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

На заседании 24 июля Госдума приняла в третьем — окончательном чтении правительственный закон о повышении НДС с 1 января 2019 года. Он будет повышен с 18 до 20 процентов, передает "Интерфакс".Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.Согласно финансово-экономическому обоснованию к данному закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.