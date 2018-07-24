Журналисты чутко отнеслись к жалобам Леры Кудрявцевой на мигрень, а некоторые репортеры вспомнили яркие высказывания лидера группы Ласковый май Андрея Разина, как тот давным-давно якобы бил Леру головой о батарею. В итоге, обеспокоенные работники СМИ обратились к онкологу с вопросом, не могла ли та травма негативно сказаться на состоянии ведущей.

Журналисты чутко отнеслись к жалобам Леры Кудрявцевой на мигрень, а некоторые репортеры вспомнили яркие высказывания лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина, как тот давным-давно якобы бил Леру головой о батарею. В итоге, обеспокоенные работники СМИ обратились к онкологу с вопросом, не могла ли та травма негативно сказаться на состоянии ведущей.Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Лера Кудрявцева, которая совсем скоро подарит малыша своего мужу, хоккеисту Игорю Макарову, пожаловалась подписчикам на страшные головные боли, в борьбе с которыми ничего не помогает. Ушлые журналисты высказали мнение, что виной мигрени может быть старая травма.Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о том, как в конце 80-х годов Лера Кудрявцева была фанаткой коллектива и буквально преследовала их. "Родом она из Казахстана. По тем временам семья у них была обеспеченная. И Лера имела возможность ездить за нами по всему Советскому Союзу. Я ее прогонял. Колотил головой о батарею. Отправлял на самолете обратно в Казахстан. Чего только не делал! Но она все равно не унималась… Больше, чем Лера, от меня никто не получал", – приводит слова Андрея Разина .Нередко старые травмы могут негативно сказаться на здоровье человека, причем не сразу, а спустя годы. Последствия бывают крайне опасными. Зная об этом, встревоженные журналисты обратились за консультацией к заведующему отделением онкологии "Скандинавского центра здоровья" заслуженному врачу РФ Андрею Коржикову."На самом деле любая травма может способствовать образованию опухоли. Причина-то рака всегда одна – это структурные изменения в молекуле ДНК. А к этим изменениям приводят самые разные факторы, нарушающие внутреннее равновесие организма", – отметил специалист.Впрочем, онколог успокоил, сообщив, что по статистике многие получают травмы головы, и далеко не у всех появляются злокачественные новообразования. "Тем не менее и такая травма иногда срабатывает как провоцирующий фактор. Особенно в сочетании с другими факторами. Такими, например, как беременность. Это очень сильный удар по организму", – заключил онколог в беседе с изданием.