Стоимость съемных квартир с начала года стала выше в 30 из 69 российских городов с населением более 300 тысяч человек, говорится в сообщении портала Мир квартир.

Сильнее всего выросла цена аренды в Рязани – на 11,9%, теперь однокомнатную квартиру в этом городе можно снять в среднем за 12 тысяч рублей. На 10% подорожали съемные квартиры во Владивостоке – 14,3 тысячи рублей в месяц. В Пензе рост цены составил 9,9% - до 9 тысяч рублей, в Кургане – плюс 9,3% (6,9 тысячи рублей), в Сургуте – 9,1% (15,7 тысячи рублей).В Москве цена аренды выросла на 3,5% - средний ценник для однушки в столице составляет 32,6 тысячи рублей в месяц. За эти деньги можно снять две однокомнатные квартиры в Екатеринбурге, три во Владимире и четыре – в Орле. На эти деньги также можно снять среднюю двушку в любом городе России или же трехкомнатную квартиру в 60 крупных городах.Высокие ставки на аренду сохраняются в Сочи – 22,5 тысячи рублей за однушку, в Севастополе – 21,2 тысячи рублей и Симферополе – 21 тысяча рублей. В Петербурге однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 20,3 тысячи рублей.Самые дешевые съемные квартиры в Магнитогорске – 6,5 тысячи рублей, Чебоксарах и Курске – 6,6 тысячи рублей, Кургане и Нижнем Тагиле – 6,9 тысячи рублей в месяц.