С момента выхода нашумевшей программы Наедине со всеми, гостьей которой была актриса Людмила Максакова, минуло три года. Уже и передачи той нет, и ее ведущая Юлия Меньшова работает в другом проекте, а тот эфир не только обсуждается, но и изучается на факультетах журналистики. Будущим акулам пера на его примерах рассказывают, как можно провалить интервью со звездой и какими непростыми бывают собеседники.

С момента выхода нашумевшей программы "Наедине со всеми", гостьей которой была актриса Людмила Максакова, минуло три года. Уже и передачи той нет, и ее ведущая Юлия Меньшова работает в другом проекте, а тот эфир не только обсуждается, но и изучается на факультетах журналистики. Будущим акулам пера на его примерах рассказывают, как можно провалить интервью со звездой и какими непростыми бывают собеседники."Людмила Васильевна, после той передачи число ваших поклонников резко выросло, даже молодежь, которая в театр не ходит, пересылала запись той программы друг другу и все смеялись, как вы прилюдно выпороли Меньшову, не потеряв собственного достоинства!" – обратился корреспондент Dni.Ru к Максаковой заметив ее прогуливающейся по курортной Юрмале."Вы имеете ввиду, что меня полюбил даже те, кто ненавидел, – улыбается актриса. – Знаете, я была уверена, что эта программа не вый­дет в эфир, понимала же, что состоялся разговор слепого с глухим. К тому же все почему-то уверены, что я получила там какие-то огромные деньги. Ничего подобного – ни копейки мне не дали. Я никогда не беру за эфиры деньги".Рассказала актриса о том, что же произошло в студии: "Там ведущую просто заклинило. Думаю: "Ну, скажи мне еще что-нибудь". А она все с одной темы слезть не может". А подруга, которая была рядом с ведущей в момент этого диалога с корреспондентом Dni.Ru, похвалила Максакову: "Людмила Васильевна, все-таки вы мастерски тогда отшили хамку! Отомстили за всех нас, над кем пресса издевается"Напомним, что Меньшова с самого начала той памятной программы стала нападать на Максакову: "Вы славитесь таким суровым характером, что вас побаиваются журналисты". А дальше позволяла себе промах за промахом, бестактность за бестактностью, не взирая на возраст и заслуги собеседницы. Она задавала вопросы о личной жизни Людмилы Васильевны, а той хотелось говорит о высоком, о любви к театру, о Годе литературе, например.В итоге Максакова была вынуждена обороняться, а потом перешла в наступление, переняла инициативу и сама вела свое интервью. "Я вам вообще нужна здесь?", – попыталась вклиниться ошарашенная Меньшова. А Максакова отрезала: "По вашему усмотрению Я могу с аудиторией говорить без ведущего. Я же наедине со всеми пришла говорить, а не с вами". И продолжила рассказывать о высокой культуре, читать стихи.Но с тех пор Максакова решила, что на всякие ток-шоу она не ходок. Поэтому, как многие ее коллеги, в студии программ, где полощут чужое белье, она принципиально не ходит. "После той передачи я завязала с телевидением, походы туда мне не интересны", – пояснила примадонна театра имени Вахтангова корреспонденту Dni.Ru