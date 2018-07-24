В преддверии рождения малыша
звездная чета дала откровенное интервью. Супруга хоккеиста призналась, что они хотят нанять няню.
В преддверии рождения малыша
звездная чета дала откровенное интервью. Супруга хоккеиста призналась, что они хотят нанять няню.
Совсем скоро в знаменитой семье появится на свет наследник. Анастасия
Шубская поделилась, что была очень счастлива, когда узнала, что станет
мамой.
"Когда
мы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. Я до сих пор на седьмом
небе", – цитирует жену Александра Овечкина Hello! Близкие родственники узнали о
беременности сразу, друзьям же пара сообщила радостную новость месяце на
четвертом.
Анастасия и Александр к
появлению на счет малыша относятся очень ответственно. Они уже начинают искать
подходящую няню для первенца. Сначала с малышом молодой маме будет помогать ее
старшая сестра Мария.
Потом
родителям придется доверить дитя чужой женщине – семье без помощницы не
обойтись. "А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в
отдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться", – поделилась Шубская.
Ранее стало известно, что Анастасия
будет рожать в американской клинике. Напомним, Овечкин
и Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные
не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля
2017-го супруги закатили пир на весь мир.