В преддверии рождения малыша звездная чета дала откровенное интервью. Супруга хоккеиста призналась, что они хотят нанять няню.

В преддверии рождения малышазвездная чета дала откровенное интервью. Супруга хоккеиста призналась, что они хотят нанять няню.Совсем скоро в знаменитой семье появится на свет наследник. АнастасияШубская поделилась, что была очень счастлива, когда узнала, что станетмамой."Когдамы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. Я до сих пор на седьмомнебе", – цитирует жену Александра Овечкина Hello! Близкие родственники узнали обеременности сразу, друзьям же пара сообщила радостную новость месяце начетвертом.Анастасия и Александр кпоявлению на счет малыша относятся очень ответственно. Они уже начинают искатьподходящую няню для первенца. Сначала с малышом молодой маме будет помогать еестаршая сестра Мария.Потомродителям придется доверить дитя чужой женщине – семье без помощницы необойтись. "А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал вотдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться", – поделилась Шубская.Ранее стало известно, что Анастасиябудет рожать в американской клинике. Напомним, Овечкини Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленныене стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля2017-го супруги закатили пир на весь мир.