По факту смерти пациентки одной из столичных клиник возбуждено уголовное дело.

По факту смерти пациентки одной из столичных клиник возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве во вторник, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник.По данным следствия, 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник во время проведения пластической операции 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.Вероятнее всего, плохо ей стало после укола лидокаина. В клинике следователями проведен обыск и изъята медицинская документация. Инициирована судебно-медицинская экспертиза.