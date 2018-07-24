Дональд Трамп снова изменил свою точу зрения. Президент США заявил, что Россия может вмешаться в президентские выборы в Америке в 2020 году.

Дональд Трамп снова изменил свою точу зрения. Президент СШАзаявил, что Россия может вмешаться в президентские выборы в Америке в 2020году.Дональд Трамп – самый жесткий по отношению к Россииамериканский президент – других таки в США еще не было. В этом убежден самамериканский лидер, он так и написал в своем Twitter. Именно поэтому, считает Трамп, Москва может поддержатьдемократов – и русские хакеры выберут их в конгресс вместо республиканцев."Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильностараться повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни одинпрезидент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут оченьсильно поддерживать демократов. Они определенно не хотят Трампа!", – написалпрезидент США.При этом 24 июля в Совете по нацбезопасности США подтвердилипланы проведения новой встречи Дональда Трампа и президента России ВладимираПутина. В тот же день замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребссообщил, что американская разведка не располагает информацией о вмешательствеМосквы в кампанию по выборам 2018 года в Палату представителей и сенатКонгресса США, пишет .Между тем, российские официальные лица уже неоднократноопровергали все обвинения, касающиеся якобы имевших место попыток вмешательствав электоральный процесс в других странах, отмечает .Между тем паника Трампа обвалила курс рубля. После того, какпрезидент США опубликовал твит, курс доллара на Московской бирже подскочилсразу на 37 копеек, евро подорожал на 23 копейки. Сейчас за американскую валютудают 63,33 рубля, евро стоит 73,98, передает радиостанция "Говорит Москва".