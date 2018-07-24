Новаторский педагогический прием применил инструктор одной из автошкол Пензы, воспользовавшийся пустой пластикой бутылкой для закрепления у ученика полученных на дороге знаний. Иные методы, судя по записи, доказали в его случае свою неэффективность.

"Новаторский" педагогический прием применил инструктор одной из автошкол Пензы, воспользовавшийся пустой пластикой бутылкой для закрепления у ученика полученных на дороге знаний. Иные методы, судя по записи, доказали в его случае свою неэффективность.На кадрах видно, как инструктор что-то высказывает сидящему за рулем учебного автомобиля молодому человеку, а затем начинает грозить ему бутылкой. Очевидно, озвученные учеником доводы в свое оправдание не убедили преподавателя, так что он использовал в качестве крайнего довода в пользу своей правоты пустую пластиковую бутылку, коей принялся методично бить оппоненту по голове.Водитель попытался закрыться руками, чем окончательно вывел инструктора из себя — удары стали сильнее. Впрочем, воспитательная беседа с использованием пластикового "дозатора знаний" быстро завершилась.Пользователи местного паблика узнали инструктора, отметив, что обычно он доходчиво все объясняет и без рукоприкладства, а потому предположили, что на крайние меры его все же вынудила твердолобость ученика.