Видеосъемки с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье появились в Сети. В аварии погиб чемпион мира по авиационной аэробатике.

Видеосъемки с места крушения легкомоторного самолета вПодмосковье появились в Сети. В аварии погиб чемпион мира по авиационнойаэробатике.Легкомоторный самолет Zlin 326 рухнул в районе деревни Дракино Серпуховскогорайона. Катастрофа унесла жизни двух человек – известного пилота Игоря Турика иВиктора Бирюкова.Игорь Турик – чемпион мира по авиационной аэробатике. Каксообщается, его общий налет на самолетах и вертолетах составлял 4900 часов. Турик– чемпион мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях, а также бронзовыйпризер в многоборье. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, передает Рен ТВ.