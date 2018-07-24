Видеосъемки с места крушения легкомоторного самолета в
Подмосковье появились в Сети. В аварии погиб чемпион мира по авиационной
аэробатике.
Видеосъемки с места крушения легкомоторного самолета в
Подмосковье появились в Сети. В аварии погиб чемпион мира по авиационной
аэробатике.
Легкомоторный самолет Zlin 326 рухнул в районе деревни Дракино Серпуховского
района. Катастрофа унесла жизни двух человек – известного пилота Игоря Турика и
Виктора Бирюкова.
Игорь Турик – чемпион мира по авиационной аэробатике. Как
сообщается, его общий налет на самолетах и вертолетах составлял 4900 часов. Турик
– чемпион мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях, а также бронзовый
призер в многоборье. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, передает Рен ТВ.