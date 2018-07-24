Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выписки из больницы
в Солсбери ни разу не вышел на связь с родственниками. Это вызывает серьезное
беспокойство у его племянницы.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выписки из больницы
в Солсбери ни разу не вышел на связь с родственниками. Это вызывает серьезное
беспокойство у его племянницы.
Дочь Сергея Скрипаля Юлия – как, впрочем, и британские
власти – заявляла, что серьезного ущерба здоровью бывшего двойного агента
история с "Новичком" не нанесла. Тем не менее поговорить с ним по
телефону после выписки из больницы ни племяннице Виктории, ни кому-либо еще из родственников
не удалось.
Мать Сергея Скрипаля Елена 24 июля отмечает 90-летний юбилей.
Она очень ждала звонка от сына и спрашивала Викторию: "Почему он не звонит?" "Я ей ответила: "Бабушка, это политика".
Она все поняла. Вопросов больше не задает. Ждет, конечно, каждый день
ждет", – сказала племянница Сергея. При этом Виктория очень сомневается,
что женщина когда-либо дождется разговора с сыном.
Виктория Скрипаль не понимает, почему дядя не свяжется с ними – ведь
у Юлии, по ее словам, есть возможность звонить. "При последнем звонке Юля
сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый
раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено,
примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку
и сказать пару слов? Я не знаю, что думать", – заявила женщина агентству РИА Новости.
Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипаль
были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Сообщения вызвали международный
скандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевое
отравляющее вещество "Новичок" российского производства. Никаких
доказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила.
В середине мая Сергей Скрипаль завершил курс лечения и был
выписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше, она успела дать
интервью агентству Reuters,
в котором и заявила, что существенного вреда ее здоровью и здоровью отца
нервно-паралитический яд не причинил.