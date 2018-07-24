Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выписки из больницы в Солсбери ни разу не вышел на связь с родственниками. Это вызывает серьезное беспокойство у его племянницы.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после выписки из больницыв Солсбери ни разу не вышел на связь с родственниками. Это вызывает серьезноебеспокойство у его племянницы.Дочь Сергея Скрипаля Юлия – как, впрочем, и британскиевласти – заявляла, что серьезного ущерба здоровью бывшего двойного агентаистория с "Новичком" не нанесла. Тем не менее, поговорить с ним потелефону после выписки из больницы ни племяннице Виктории, ни кому-либо еще из родственниковне удалось.Мать Сергея Скрипаля Елена 24 июля отмечает 90-летний юбилей.Она очень ждала звонка от сына и спрашивала Викторию – почему он не звонит? "Я ей ответила – бабушка, это политика.Она все поняла. Вопросов больше не задает. Ждет, конечно, каждый деньждет", – сказала племянница Сергея. При этом Виктория очень сомневается,что женщина когда-либо дождется разговора с сыном.Виктория Скрипаль не понимает, почему нет звонка от дяди – ведьу Юлии, по ее словам, есть возможность звонить. "При последнем звонке Юлясказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первыйраз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено,примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубкуи сказать пару слов? Я не знаю, что думать", – заявила женщина агентству РИА Новости.Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипальбыли отравлены 4 марта в городе Солсбери. Сообщения вызвали международныйскандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевоеотравляющее вещество "Новичок" российского производства. Никакихдоказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила.В середине мая Сергей Скрипаль завершил курс лечения и былвыписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше, она успела датьинтервью агентству Reuters,в котором и заявила, что существенного вреда ее здоровью и здоровью отцанервно-паралитический яд не причинил.