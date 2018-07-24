Проверку на детекторе лжи в судии программы На самом деле Первого канала проходит сестра покойной миллионерши Людмилы Браташ – Светлана Романова и личный водитель актера Никиты Джигурды – Евгений Ильин. Их показания могут навсегда поставить точку в затянувшемся споре за баснословное наследство.

Проверку на детекторе лжи в судии программы "На самом деле" Первогоканала проходит сестра покойной миллионерши Людмилы Браташ – Светлана Романоваи личный водитель актера Никиты Джигурды – Евгений Ильин. Их показания могутнавсегда поставить точку в затянувшемся споре за баснословное наследство.Светлана рассказала присутствующим на съемочной площадке,что завещание, по которому Браташ оставляет все свое состояниеНиките, она считает подделкой. Романова уверена, что актер подготовил сценарий,чтобы переоформить собственность на себя, а после довести ее сестру до могилы. Также родственница миллионерши обвиняетНикиту и его водителя Евгения, в похищении и мошенничестве."Джигурда в ночь на 1 января 2016 года вывез мою сестру изквартиры в состоянии алкогольного опьянения. Отвез ее к себе в квартиру. Онидержали ее два дня там, привозили нотариуса, поили, а моя сестра им кукиш показала.После этого во в невменяемом состоянии близком к потере сознания абсолютного,об этом свидетельствуют кадры с камеры соседки, ее с пеной у рта доставили вкакой-то домик – в частную клинику без реанимации. И продолжали там работатьнад выполнением своих задач", – высказала свои предположения сестра покойной.Евгений Ильин уверяет, что своими глазами видел настоящеезавещание предпринимательницы. По словам водителя, они, наоборот, делали все чтобы спастиЛюдмилу от смерти, якобы, Браташ постоянно пила. "Она лжет, потому что Никита приезжал два или три разакаждый год, каждый новый год и заставал Люсю в таком же состоянии. (…) Мырешили ее отвезти домой к Никите Борисовичу. Ей сделали три капельницы, ей становилосьвсе хуже. Врач сказал, что это не алкогольная интоксикация, а что-то серьезное.Мы отвезли в элитную клинику на Рублево-Успенском шоссе", – рассказал своюверсию событий Ильин.Евгений сообщил присутствующим, что Светлана не участвовалав жизни сестры, не навещала, не помогала в лечении. Последние пять лет сестрыне общались, при этом Людмила продолжала материально помогать родственнице.В ответ Романова рассказала, что много лет ухаживала за тяжелобольнойматерью и не имела возможности постоянно наведываться в гости к родственнице-миллионерше. Также сестра Браташ отметила, что была очень обижена на Людмилу зато, что та не приехала на похороны их родительницы.В студии выяснилось, что Людмила и Никита злоупотребилизапрещенными веществами. И за год до смерти кто-то сильно избил миллионершу и,возможно, пытался удушить (остался след на шее, который она тщательно скрывала), но тогда Людмила в полицию обращаться не захотела. Проверкана полиграфе дала парадоксальные результаты: Евгений допускает, что егоработодатель мог подделать завещание, а Светлана, в свою очередь предполагает,что документ может быть настоящим.Напомним, предпринимательница Людмила Браташ погибла при странных обстоятельствах.15 февраля 2016 года охранник и водитель Браташ, войдя в ее квартиру, обнаружили женщину мертвой, с разбитой головой и в окружении пустых бутылок. Как показала экспертиза, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а голова была травмирована в результате падения.За наследство Людмилы Браташ борются ее роднаясестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей.Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором онзанимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу внепростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещаниюпредпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды,документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артистподделал подпись Людмилы. Московский суд принял сторону актера, однако Джигурдатак и не предоставил оригинал завещания на экспертизу.