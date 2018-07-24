Легендарный Битл, сэр Пол Маккартни, вновь прошелся по знаменитой дорожке, запечатленный на альбоме The Beatles Abbey Road (1969). Музыкант вновь появился в культовом для меломанов месте спустя почти 50 лет после выхода пластинки.

Легендарный "Битл", сэр Пол Маккартни, вновь прошелся по знаменитой дорожке, запечатленный на альбоме The Beatles "Abbey Road" (1969). Музыкант вновь появился в культовом для меломанов месте спустя почти 50 лет после выхода пластинки, сообщает People.Знаменитый пешеходный переход в Лондоне ежегодно посещают тысячи фанатов The Beatles со всего мира.