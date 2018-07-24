Камешковский предприниматель оказался мошенником? По данным следствия, в сентябре 2016 руководитель местного ООО решил поучаствовать в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. В документах указал, что хочет организовать небольшой хостел, а бюджетные средства потратит на покупку бытовой техники и мебели для мини-отеля.

Камешковский предприниматель оказался мошенником? По данным следствия, в сентябре 2016 руководитель местного ООО решил поучаствовать в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. В документах указал, что хочет организовать небольшой хостел, а бюджетные средства потратит на покупку бытовой техники и мебели для мини-отеля. Проект признали эффективным и перечислили мужчине грант в 300 тысяч рублей. Однако предприниматель хостел так и не открыл. В отчётах предоставил фиктивные документы, а субсидию присвоил себе. Возбуждено уголовное дело.