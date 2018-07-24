Британское космическое агентство объявило публичный конкурс, в ходе которого будет выбрано имя для марсохода миссии Экзомарс. Его планируют запустить к Красной планете в августе 2020 года.

Британское космическое агентство объявило публичный конкурс, в ходе которого будет выбрано "имя" для марсохода миссии "Экзомарс" (ExoMars). Его планируют запустить к Красной планете в августе 2020 года."Марсоход миссии "Экзомарс" является жизненно важной частью нашего путешествия, и мы просим Вас стать сопричастным этой захватывающей миссии и подарить имя аппарату, который будет исследовать поверхность Марса", — заявил астронавт Тимоти Пик (Timothy Peake).Конкурс, впрочем, открыт только для резидентов государств-членов ЕКА и "ассоциированных членов". Но, если Вы читаете новости проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) и живёте в таких странах, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция или Великобритания, то имеете полное право участвовать. Подать заявку можно на этом сайте."Марс — это удивительное место, где однажды люди будут работать вместе с роботами, чтобы собрать новые знания и найти жизнь в нашей Солнечной системе [помимо Земли – прим.ред.]", — добавил астронавт.Конкурс будет проходить до 10 октября. Победитель получит возможность отправиться в тур по объекту компании Airbus Defence and Space в городе Стивенидж, Англия, где и создаётся марсоход.