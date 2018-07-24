После обрушения дамбы строящейся гидроэлектростанции на юго-востоке Лаоса в провинции Аттапы несколько человек погибли и сотни людей пропали без вести.

После обрушения дамбы строящейся гидроэлектростанции на юго-востоке Лаоса в провинции Аттапы несколько человек погибли и сотни людей пропали без вести, передает ТАСС.По информации местных СМИ, ЧП произошло в понедельник вечером. На близлежащий поселок вылилось 5 миллиардов кубометров воды, в результате чего он оказался затоплен. Вода уничтожила и разрушила более тысячи домов, в результате чего свыше 6,5 тысяч человек оказались на улице.Пока причина обрушения сооружения не установлена, но в последнее время в регионе шли сильные дожди.Всем пострадавшим оказывается помощь. Власти призвали правительственные организации, деловые круги, должностные лица, полицейских и военных оказать помощь жертвам стихийного бедствия.