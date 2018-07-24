Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров, кажется, смирился со статусом холостяка. Артист уже подыскал себе новую зазнобу.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, кажется, смирился состатусом холостяка. Артист уже подыскал себе новую зазнобу.В своем микроблоге Шнуров опубликовал шуточное стихотворение.Из поэзы можно сделать вывод, что певец признается, что больше не страдает из-за развода сженой Матильдой, так как нашел себе пассию."Я скачу опять, как Витязь, / И стреляю холостыми. / Люди,чаще разводитесь! /Это право не отымет/ Никакой закон дурацкий. Быть не вместе– это праздник!" – такими строками начинается творение Шнурова обильносдобренное ненормативной лексикой.Далее артист советует мужчинам не жадничать и "оставлятьбабам цацки, деньги", а также добавляет: "Непоследняя ж герла,/ Как писал ужасный Герцен / Умерла, так умерла". Ниже звезда "Ленинграда"сообщает, что уже отправился на поиск "новых типажей", который завершился на втором этаже Эрмитажа. Занесколько часов публикация набрала около 200 тысяч отметок "Нравится" и несколькосотен комментариев.Напомним, что недавно в СМИпоявилась информация о том, что после расставания с женой Сергей переключилсяна ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую. Интересно, что лидер группы "Ленинград"на три года младше бизнесвумен. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят,парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии."Наверное, их сблизилото, что оба пережили крах брака. Они знают друг друга как облупленных, понимаютс полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения..." –рассказали в близком окружении Шнурова и Белоцерковской. Звезды предпочитают некомментировать слухи о своем романе.