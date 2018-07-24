Поющая ведущая Ольга Бузова не может отойти от пережитого
стресса. Звезда пытается отвлечься от дурных мыслей.
Поющая ведущая Ольга Бузова не может отойти от пережитого
стресса. Звезда пытается отвлечься от дурных мыслей.
В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories.
В ролике девушка, снимая себя на телефон, вздыхает и жалуется подписчикам, что не может прийти в норму.
"Перенервничала я сегодня. Работа всегда спасает. Отвлекает
от плохих мыслей", – игриво хлопая глазками сетует звезда. Девушка любуется собой, она явно довольна тем,
как выглядит на экране мобильного.
Отметим, что скорее всего Ольга пригорюнилась после кошмарного
эпизода на дороге. Поужинав в собственном ресторане BuzFood, певица
направлялась на своем Mercedes в "Дом-2" – на работу. Когда Ольга
ехала по МКАД, в ее автомобиль врезалась фура.
Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС. Ведущая отделалась
шоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Но
автомобиль все равно придется серьезно ремонтировать. Больше всего Бузова
переживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает портал
Super.
Добавим, что Ольга очень занятая девушка. Сейчас она
одновременно участвует в нескольких телевизионных проектах, записывает новые
песни, дает концерты и управляет рестораном быстрого питания. Артистка уверяет,
что работает совсем не ради материальных благ. "Все, что я делаю, – это не
про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной,
популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?"
– задала риторический вопрос ведущая в интервью журналу Harper’s Bazaar.