Поющая ведущая Ольга Бузова не может отойти от пережитого стресса. Звезда пытается отвлечься от дурных мыслей.

Поющая ведущая Ольга Бузова не может отойти от пережитогостресса. Звезда пытается отвлечься от дурных мыслей.В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories.В ролике девушка, снимая себя на телефон, вздыхает и жалуется подписчикам, что не может прийти в норму."Перенервничала я сегодня. Работа всегда спасает. Отвлекаетот плохих мыслей", – игриво хлопая глазками сетует звезда. Девушка любуется собой, она явно довольна тем,как выглядит на экране мобильного.Отметим, что скорее всего Ольга пригорюнилась после кошмарногоэпизода на дороге. Поужинав в собственном ресторане BuzFood, певицанаправлялась на своем Mercedes в "Дом-2" – на работу. Когда Ольгаехала по МКАД, в ее автомобиль врезалась фура.Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС. Ведущая отделаласьшоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Ноавтомобиль все равно придется серьезно ремонтировать. Больше всего Бузовапереживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает порталSuper.Добавим, что Ольга очень занятая девушка. Сейчас онаодновременно участвует в нескольких телевизионных проектах, записывает новыепесни, дает концерты и управляет рестораном быстрого питания. Артистка уверяет,что работает совсем не ради материальных благ. "Все, что я делаю, – это непро деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной,популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?"– задала риторический вопрос ведущая в интервью журналу Harper’s Bazaar.