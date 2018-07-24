Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и
легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980
года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.
Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и
легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980
года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
Множество песен Владимира Высоцкого пелись от лица то
водителя-дальнобойщика, то спортсмена, то военного. При жизни автор получал килограммы
писем с вопросами – вы действительно служили, воевали, водили МАЗ или сражались
на спортивных аренах?
На самом деле, Высоцкий никогда не служил в армии. Еще в
подростковом возрасте по свидетельству его мамы Нины Максимовны у Володи
обнаружились шумы в сердце. А потому вскоре он получил "белый билет"
и освободился от армии и военных сборов.
Спортсменом Высоцкий тоже никогда не был, да и водителем-дальнобойщиком
тоже. Во время учебы в школе Владимир проявил способности к музыке, сочинял
первые стихи. После школы поступил в МИСИ, но проучился там недолго, осознав,
что к инженерным специальностям у него признания нет.
Зато артистическую карьеру Владимир Семенович начал еще на
первых курсах школы-студии МХАТ, куда пошел учиться после неудачи на инженерном
поприще. Первой ролью Высоцкого стал эпизод (студент Петя) в фильме Василия
Ордынского "Сверстницы".
Впоследствии актер не без иронии рассказывал
о начале работы в кино, упоминая при этом, что единственную реплику своего
персонажа – "Сундук и корыто" – он от волнения произнес высоким голосом и
заикаясь.
НЕВЫЕЗДНОЙ БУНТАРЬ
Больших концертов Высоцкого на крупных площадках никогда не
было, он не собирал стадионы и не выступал в престижных залах. Именно поэтому в
обществе сложилось мнение о том, что власти его не любят. Говорили, что он под
запретом из-за своих диссидентских воззрений. Мало того, утверждали о том, что
Высоцкому закрыт выезд за пределы СССР.
Но это совсем не так. Согласно воспоминаниям друзей и коллег
Высоцкого, концертов он давал чуть ли не по десятку в месяц, выступая при этом
в клубах различных предприятий, в домах культуры, в кинотеатрах и даже в цехах
перед рабочими. Причем, свободно ездил по всей стране.
А в то время давать подпольные концерты было практически
невозможно, даже квартирники был под
негласным запретом. Очевидно, что гастролировал Высоцкий с согласия властей и
даже под их присмотром. Да и сами сильные мира сего частенько приглашали его
выступить перед узким кругом видных партийных деятелей.
О том, что Высоцкий не был под запретом свидетельствует и
факт выхода при его жизни одного диска-гиганта,
нескольких миньонов и гибких пластинок с его песнями. Все они выходили многотысячными
тиражами и расходились в основном по друзьям и знакомым директоров магазинов
грампластинок.
Что касается поездок за границу, то Высоцкий фактически исколесил
весь мир, а во Францию к своей супруге Марине Влади летал как к себе домой. Уже
в 90-годы были обнародованы видеозаписи его многочисленных интервью иностранным
журналистам и телекомпаниям.
РОКОВОЕ ПРИСТРАСТИЕ
То, что многие творческие редко обходятся без допинга в виде
алкоголя – известно всем. Для них он своего рода отдушина от действительности,
в которой приходится играть в день по несколько ролей. Пусть это даже один
персонаж в одном фильме.
А когда ты со сцены поешь от лица водителя, боксера, ученого,
пациента психбольницы, то пропускаешь все эти образы через себя. Или играешь Гамлета,
в образе которого скрыты сплошные противоречия. Поэтому вечером, после концерта
или спектакля необходимо снять напряжение.
Высоцкий, конечно, выпивал, как и большинство гениев. Но в
последние годы к этой вредной привычке добавилась настоящая болезнь – артист попробовал
наркотики. Говорят, что первый укол сделали ему врачи во время очередного
выхода из запоя, а привыкание, как известно, наступает очень быстро.
В 1979 году гастроли в Ташкент чуть не закончились трагедией
из-за того, что наркотиков не было в багаже сопровождающих. Ровно за год до
ухода из жизни Высоцкий пережил клиническую смерть. Этот случай с исторической
точностью описан в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".
СМЕРТЬ ВО СНЕ
Умер Владимир Высоцкий ночью 25 июля 1980 года в своей московской
квартире. У него во сне остановилось сердце. Причиной смерти друг актера, находившийся
в тот день рядом с ним, врач-реаниматолог Анатолий Федотов назвал инфаркт
миокарда. По воле отца Высоцкого вскрытие не проводилось. Во врачебном
свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая
недостаточность.