Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980 года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.

Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн илегенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦМножество песен Владимира Высоцкого пелись от лица товодителя-дальнобойщика, то спортсмена, то военного. При жизни автор получал килограммыписем с вопросами – вы действительно служили, воевали, водили МАЗ или сражалисьна спортивных аренах?На самом деле, Высоцкий никогда не служил в армии. Еще вподростковом возрасте по свидетельству его мамы Нины Максимовны у Володиобнаружились шумы в сердце. А потому вскоре он получил "белый билет"и освободился от армии и военных сборов.Спортсменом Высоцкий тоже никогда не был, да и водителем-дальнобойщикомтоже. Во время учебы в школе Владимир проявил способности к музыке, сочинялпервые стихи. После школы поступил в МИСИ, но проучился там недолго, осознав,что к инженерным специальностям у него признания нет.Зато артистическую карьеру Владимир Семенович начал еще напервых курсах школы-студии МХАТ, куда пошел учиться после неудачи на инженерномпоприще. Первой ролью Высоцкого стал эпизод (студент Петя) в фильме ВасилияОрдынского "Сверстницы".Впоследствии актер не без иронии рассказывало начале работы в кино, упоминая при этом, что единственную реплику своегоперсонажа – "Сундук и корыто" – он от волнения произнес высоким голосом изаикаясь.НЕВЫЕЗДНОЙ БУНТАРЬБольших концертов Высоцкого на крупных площадках никогда небыло, он не собирал стадионы и не выступал в престижных залах. Именно поэтому вобществе сложилось мнение о том, что власти его не любят. Говорили, что он подзапретом из-за своих диссидентских воззрений. Мало того, утверждали о том, чтоВысоцкому закрыт выезд за пределы СССР.Но это совсем не так. Согласно воспоминаниям друзей и коллегВысоцкого, концертов он давал чуть ли не по десятку в месяц, выступая при этомв клубах различных предприятий, в домах культуры, в кинотеатрах и даже в цехахперед рабочими. Причем, свободно ездил по всей стране.А в то время давать подпольные концерты было практическиневозможно, даже квартирники был поднегласным запретом. Очевидно, что гастролировал Высоцкий с согласия властей идаже под их присмотром. Да и сами сильные мира сего частенько приглашали еговыступить перед узким кругом видных партийных деятелей.О том, что Высоцкий не был под запретом свидетельствует ифакт выхода при его жизни одного диска-гиганта,нескольких миньонов и гибких пластинок с его песнями. Все они выходили многотысячнымитиражами и расходились в основном по друзьям и знакомым директоров магазиновгрампластинок.Что касается поездок за границу, то Высоцкий фактически исколесилвесь мир, а во Францию к своей супруге Марине Влади летал как к себе домой. Ужев 90-годы были обнародованы видеозаписи его многочисленных интервью иностраннымжурналистам и телекомпаниям.РОКОВОЕ ПРИСТРАСТИЕТо, что многие творческие редко обходятся без допинга в видеалкоголя – известно всем. Для них он своего рода отдушина от действительности,в которой приходится играть в день по несколько ролей. Пусть это даже одинперсонаж в одном фильме.А когда ты со сцены поешь от лица водителя, боксера, ученого,пациента психбольницы, то пропускаешь все эти образы через себя. Или играешь Гамлета,в образе которого скрыты сплошные противоречия. Поэтому вечером, после концертаили спектакля необходимо снять напряжение.Высоцкий, конечно, выпивал, как и большинство гениев. Но впоследние годы к этой вредной привычке добавилась настоящая болезнь – артист попробовалнаркотики. Говорят, что первый укол сделали ему врачи во время очередноговыхода из запоя, а привыкание, как известно, наступает очень быстро.В 1979 году гастроли в Ташкент чуть не закончились трагедиейиз-за того, что наркотиков не было в багаже сопровождающих. Ровно за год доухода из жизни Высоцкий пережил клиническую смерть. Этот случай с историческойточностью описан в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".СМЕРТЬ ВО СНЕУмер Владимир Высоцкий ночью 25 июля 1980 года в своей московскойквартире. У него во сне остановилось сердце. Причиной смерти друг актера, находившийсяв тот день рядом с ним, врач-реаниматолог Анатолий Федотов назвал инфарктмиокарда. По воле отца Высоцкого вскрытие не проводилось. Во врачебномсвидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистаянедостаточность.