Певица Жасмин появилась на фестивале Белые ночи. Звезда
продемонстрировала отличную фигуру.
Певица Жасмин появилась на фестивале "Белые ночи". Звезда
продемонстрировала отличную фигуру.
Для посещения музыкального мероприятия артистка выбрала
черный комбинезон с глубоким декольте и высокой талией. Верх наряда был густо
украшен бисером и пайетками.
О визите на фестиваль Жасмин отчиталась в своем микроблоге.
"По складу характера я – женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в
нашей северной столице люблю невероятно! ❤ Спели
вчера с Денисом Клявером @denisklyaver нашу "Любовь-отраву"
на фестивале "Белые ночи" @wnfestival, спасибо тебе, красавец Питер,
за теплый прием! ☀☀☀ (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – сообщила поклонникам звезда.
Пост она сопроводила несколькими снимками и видеозаписью с мероприятия.
Почитатели невооруженным глазом заметили, что 40-летняя
артистка очень преобразилась. "Похудела Жасмин😍👍", "Стройняшка))",
"Какая Жасмин стала стройная,супер ,очень люблю ее творчество!", "Жасмин,
Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая
и талантливая! 👍👍👍❤❤❤", "Видела-видела
вас в этом костюме 👍
С Денисом вы прекрасно смотрелись!", "Шикарный костюм. А уж сама......
ослепительная", – не скупились на комплименты фолловеры в комментариях.
Добавим, что артистка
восхищает поклонников не только прекрасными вокальными данными и точеной
фигуркой. Жасмин умеет всегда и везде выглядеть стильно и элегантно, и денег на создание безупречного образа она никогда не жалеет.
Ранее в интервью Dni.Ru звезда призналась, что любит
дорогостоящие аксессуары. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на
болезнь, – уточнила она. – Их столько, что впору обустраивать отдельную
гардеробную. У меня изжога на них!" Судя по фотографиям, эта любовь
обходится Жасмин дорого – стоимость сумочек, с которыми она выходит в свет,
начинается от 400 тысяч рублей.