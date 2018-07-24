Певица Жасмин появилась на фестивале Белые ночи. Звезда продемонстрировала отличную фигуру.

Певица Жасмин появилась на фестивале "Белые ночи". Звездапродемонстрировала отличную фигуру.Для посещения музыкального мероприятия артистка выбралачерный комбинезон с глубоким декольте и высокой талией. Верх наряда был густоукрашен бисером и пайетками.О визите на фестиваль Жасмин отчиталась в своем микроблоге."По складу характера я – женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать внашей северной столице люблю невероятно! ❤ Спеливчера с Денисом Клявером @denisklyaver нашу "Любовь-отраву"на фестивале "Белые ночи" @wnfestival, спасибо тебе, красавец Питер,за теплый прием! ☀☀☀ (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – сообщила поклонникам звезда.Пост она сопроводила несколькими снимками и видеозаписью с мероприятия.Почитатели невооруженным глазом заметили, что 40-летняяартистка очень преобразилась. "Похудела Жасмин😍👍", "Стройняшка))","Какая Жасмин стала стройная,супер ,очень люблю ее творчество!", "Жасмин,Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красиваяи талантливая! 👍👍👍❤❤❤", "Видела-виделавас в этом костюме 👍С Денисом вы прекрасно смотрелись!", "Шикарный костюм. А уж сама......ослепительная", – не скупились на комплименты фолловеры в комментариях.Добавим, что артисткавосхищает поклонников не только прекрасными вокальными данными и точенойфигуркой. Жасмин умеет всегда и везде выглядеть стильно и элегантно, и денег на создание безупречного образа она никогда не жалеет.Ранее в интервью Dni.Ru звезда призналась, что любитдорогостоящие аксессуары. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже наболезнь, – уточнила она. – Их столько, что впору обустраивать отдельнуюгардеробную. У меня изжога на них!" Судя по фотографиям, эта любовьобходится Жасмин дорого – стоимость сумочек, с которыми она выходит в свет,начинается от 400 тысяч рублей.