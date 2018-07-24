Бытовой конфликт – основная версия следствия по делу об
убийстве журналиста ГТРК Нижний Новгород. В правоохранительных
органах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.
Бытовой конфликт – основная версия следствия по делу об
убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород". В правоохранительных
органах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела
по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства
случившегося, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлению,
передает .
Как сообщалось, журналист возвращался от друзей в ночь с
субботы на воскресенье, но до дома не дошел. В понедельник участники
поисково-спасательного отряда "Волонтер" начали поиски пропавшего. Тело
нашли у Нижегородской соборной мечети, сообщает .
Свидетели рассказывают, что журналист погиб при весьма
странных обстоятельствах. В ту ночь очевидцы слышали крики, доносящиеся со
стройплощадки трамплина – позже именно там и нашли тело молодого человека,
передает NewsNN.
Бывшая однокурсница погибшего сообщила журналистам, что
рядом с трупом лежал окровавленный камень, которым, судя по всему, и наносил
удары убийца. Сообщается, что Суворова смогли опознать только по татуировкам.
Еще в ориентировках волонтеры сообщали, что на левом предплечье у него
изображена кельтская секира, а на правом – полинезийская черепаха.
Знакомые Дениса рассказали изданию "СтарХит" еще
более шокирующие подробности. По их словам, у погибшего была проломлена голова,
а во рту был носок.
Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", Денис Суворов
вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10
минут с Политехом". Кроме того, он был редактором интернет– портала
вестинн.рф.