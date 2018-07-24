Бытовой конфликт – основная версия следствия по делу об убийстве журналиста ГТРК Нижний Новгород. В правоохранительных органах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.

Бытовой конфликт – основная версия следствия по делу обубийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород". В правоохранительныхорганах не связывают трагедию с профессиональной деятельностью Дениса Суворова.Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного делапо статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельстваслучившегося, а также лиц, которые могли быть причастны к преступлению,передает .Как сообщалось, журналист возвращался от друзей в ночь ссубботы на воскресенье, но до дома не дошел. В понедельник участникипоисково-спасательного отряда "Волонтер" начали поиски пропавшего. Телонашли у Нижегородской соборной мечети, сообщает .Свидетели рассказывают, что журналист погиб при весьмастранных обстоятельствах. В ту ночь очевидцы слышали крики, доносящиеся состройплощадки трамплина – позже именно там и нашли тело молодого человека,передает NewsNN.Бывшая однокурсница погибшего сообщила журналистам, чторядом с трупом лежал окровавленный камень, которым, судя по всему, и наносилудары убийца. Сообщается, что Суворова смогли опознать только по татуировкам.Еще в ориентировках волонтеры сообщали, что на левом предплечье у негоизображена кельтская секира, а на правом – полинезийская черепаха.Знакомые Дениса рассказали изданию "СтарХит" ещеболее шокирующие подробности. По их словам, у погибшего была проломлена голова,а во рту был носок.Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", Денис Сувороввел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10минут с Политехом". Кроме того, он был редактором интернет– порталавестинн.рф.