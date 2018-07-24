Резонансное дело об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Серпухове обрастает новыми подробностями. Бывшая девушка подозреваемого в преступлении рассказала, как Александр Семин хранил дома наркотики и затевал драки.

Резонансное дело об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Серпухове обрастает новыми подробностями. Бывшая девушка подозреваемого в преступлении рассказала, как Александр Семин хранил дома наркотики и затевал драки.Девушка поведала, что однажды обнаружила дома наполненный марихуаной портфель, принадлежащий Семину. Когда бывшая спутница подозреваемого спрятала находку и не хотела отдавать ее наркоману, тот чуть не задушил ее."Он припер меня к стенке и начал угрожать. Начали звонить его друзья и тоже угрожали мне",– вспомнила девушка. Семин, в свою очередь, утверждал, что портфель просто "попросили подержать".Кроме того, любовница маньяка рассказала о приступах агрессии, возлюбленного. Семин мог избить девушку из-за наркотиков. Доходило до того, что приходилось прятать ножи, передает Telegram-канал Life Shot.Девушка настолько боялась изверга, что даже не писала заявления в прокуратуру. Она была уверена, что это бесполезно.Также стало известно, что у подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка Семина вскрылись гомосексуальные наклонности. Находясь в изоляторе временного содержания, он разделся догола и предлагал сокамернику заняться сексом.Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова Александра Семина задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Тело ребенка обнаружили в спортивной сумке.Позже в деле появилась главная улика. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес тело ребенка в упомянутой сумке к оврагу.