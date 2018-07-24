В Пермском краю сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, устроившего опасные гонки с заносами на улицах Добрянки. Встревоженные местные жители едва не устроили над лихачом самосуд, и лишь присутствие полицейских спасло пьяного любителя быстрой езды от людского гнева.

Пьяный лихач устроил в минувший понедельник на улицах города Добрянка опасные гонки с заносами и ездой по тротуарам, где ходили пешеходы с детьми. Сотрудники ДПС не без труда изловили любителя быстрой езды — нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полицейских, вылетел на газон, сбил дерево и застрял.Стражи закона вытащили гонщика, оказавшегося в одних трусах, из машины, заковали его в наручники и увели в патрульный автомобиль. Все это время задержанный подвергался большому риску: разгневанные местные жители не стеснялись в выражениях и выражали явное желание самостоятельно наказать лихача. Одному разъяренному мужчине удалось даже крепко врезать нетрезвому водителю, который явно не понимал, что происходит.Несмотря на накал страстей, по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.