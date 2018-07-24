Муж известной порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн
заявил о намерении развестись. Мужчина принял решение через несколько дней
после ареста его супруги.
Муж известной порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн
заявил о намерении развестись. Мужчина принял решение через несколько дней
после ареста его супруги.
Также Глендон обвиняет благоверную в изменах, поэтому просит
суд предоставить ему временный судебный запрет. По словам супруга звезды их
брак был настоящей пыткой для него, из-за постоянных разногласий и личных
конфликтов. Супруги, поженились в 2015 году, а перестали проживать вместе 11 июля 2018.
Крейн собирается получить полную опеку над их совместной семилетней
дочерью. Также мужчина планировал получить запрет для работников порноиндустрии
находиться рядом с девочкой. На заседании суда муж артистки заявил, что Сторми хотела
вывезти дочь из Техаса и взять ее с собой в стриптиз-тур по Северной Каролине.
Судья удовлетворил запрос Глендона, поэтому теперь все свидания актрисы с дочерью будут проходить под контролем специалистов. Также по
решению Фемиды супруг звезды получил единоличное право на использование их совместного
дома и транспортных средств, сообщает The Daily Beast.
Добавим, что Сторми Дэниелс была арестована за то, что она
"позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене".
Адвокат артистки удивился тому, что государство выделяет бюджетные деньги
полиции на проведение подобных операций. По мнению юриста, женщину задержали
без каких-либо оснований, в этом аресте он видит политический подтекст.
Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск к
президенту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с
неразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По ее
словам, Трамп не подписал эти условия.