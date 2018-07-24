Муж известной порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн заявил о намерении развестись. Мужчина принял решение через несколько дней после ареста его супруги.

Муж известной порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейнзаявил о намерении развестись. Мужчина принял решение через несколько днейпосле ареста его супруги.Также Глендон обвиняет благоверную в изменах, поэтому проситсуд предоставить ему временный судебный запрет. По словам супруга звезды ихбрак был настоящей пыткой для него, из-за постоянных разногласий и личныхконфликтов. Супруги, поженились в 2015 году, а перестали проживать вместе 11 июля 2018.Крейн собирается получить полную опеку над их совместной семилетнейдочерью. Также мужчина планировал получить запрет для работников порноиндустриинаходиться рядом с девочкой. На заседании суда муж артистки заявил, что Сторми хотелавывезти дочь из Техаса и взять ее с собой в стриптиз-тур по Северной Каролине.Судья удовлетворил запрос Глендона, поэтому теперь все свидания актрисы с дочерью будут проходить под контролем специалистов. Также порешению Фемиды супруг звезды получил единоличное право на использование их совместногодома и транспортных средств, сообщает The Daily Beast.Добавим, что Сторми Дэниелс была арестована за то, что она"позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене".Адвокат артистки удивился тому, что государство выделяет бюджетные деньгиполиции на проведение подобных операций. По мнению юриста, женщину задержалибез каких-либо оснований, в этом аресте он видит политический подтекст.Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск кпрезиденту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны снеразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По еесловам, Трамп не подписал эти условия.