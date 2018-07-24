Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием
общественности. Папарацци застукали
и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.
Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием
общественности. Папарацци застукали
и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.
Экс-первая ракетка мира после вылета с Уимблдона восстанавливает силы в Италии. Шарапова
нежится под лучами жаркого солнца вместе с возлюбленным.
Репортеры
сняли парочку сняли на фото и довольно пикантных позах. На них Мария в черном
раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в
руке, а в это время мужчина проявляет к ней знаки внимания. Гилкс трогает
Шарапову за ягодицы и целует теннисистку.
Судя по фото, пара выглядит очень счастливой и беззаботной. Хочется
надеяться, что отдых действительно пойдет на пользу Марии и в следующих
турнирах она порадует болельщиков.
Отметим, изначально
в планах Шараповой был турнир в американском Сан-Хосе, который начнется 30 июля.
Однако недавно россиянка приняла решение отложить возвращение на корт.
Напомним, на
Уимблдоне знаменитую спортсменку обыграла россиянка
Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах. Мария выполнила восемь
эйсов, допустила десять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У
Дьяченко в матче один эйс, девять двойных и шесть отобранных подач.