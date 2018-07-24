Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием общественности. Папарацци застукали и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.

Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достояниемобщественности. Папарацци застукалии сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.Экс-первая ракетка мира после вылета с Уимблдона восстанавливает силы в Италии. Шарапованежится под лучами жаркого солнца вместе с возлюбленным.Репортерысняли парочку сняли на фото и довольно пикантных позах. На них Мария в черномраздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина вруке, а в это время мужчина проявляет к ней знаки внимания. Гилкс трогаетШарапову за ягодицы и целует теннисистку.Судя по фото, пара выглядит очень счастливой и беззаботной. Хочетсянадеяться, что отдых действительно пойдет на пользу Марии и в следующихтурнирах она порадует болельщиков.Отметим, изначальнов планах Шараповой был турнир в американском Сан-Хосе, который начнется 30 июля.Однако недавно россиянка приняла решение отложить возвращение на корт.Напомним, наУимблдоне знаменитую спортсменку обыграла россиянкаВиталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах. Мария выполнила восемьэйсов, допустила десять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. УДьяченко в матче один эйс, девять двойных и шесть отобранных подач.