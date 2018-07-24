Итальянская Рома объявила о приобретении вратаря сборной Швеции и датского Копенгагена Робина Ольсена. Швед обошелся римлянам в 12 миллионов евро, а срок соглашения между сторонами рассчитан на пять лет.

Итальянская "Рома" объявила о приобретении вратаря сборной Швеции и датского "Копенгагена" Робина Ольсена. Швед обошелся римлянам в 12 миллионов евро, а срок соглашения между сторонами рассчитан на пять лет.Однако примечательно, что новичок римской команды был представлен в качестве игрока "Ромы" не самым обычным образом. В клубе было обыграно шведское происхождение голкипера и в клубных соцсетях его изобразили, как покупку в ИКЕА.New delivery for #ASRoma pic.twitter.com/gW6rwnYtxf— AS Roma English (@ASRomaEN) 24 июля 2018 г.Напомним, что Олсен принимал участие в чемпионате мира по футболу, где защищал ворота национальной шведской сборной. За пять игр турнира он пропустил четыре мяча и вместе с командой добрался до четвертьфинала мирового первенства.