Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока 2018 года. Примечательно, что в список номинантов не попал футболист сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока 2018 года. Примечательно, что в список номинантов не попал футболист сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар.Как сообщает официальный сайт ФИФА, всего в число кандидатов на столь почетное звание было включено десять футболистов. Это португалец Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), французы Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Рафаэль Варан ("Реал") и Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид), бельгийцы Эден Азар ("Челси") и Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), хорват Лука Модрич ("Реал"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль").Напомним, что ранее ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера. В число кандидатов в числе прочих был включен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.