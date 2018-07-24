По делу о госизмене в Роскосмосе начала внутреннее расследование специальная комиссия. Она изучит, в том числе, деятельность ЦНИИмаша: как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящем там и не была ли допущена халатность.

По делу о госизмене в Роскосмосе начала внутреннее расследование специальная комиссия. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, в рамках внутреннего расследования она изучит, в том числе, деятельность ЦНИИмаша.Ранее источник в ОРКК (Объединенной ракетно-космической корпорации) сообщил, что спецкомиссии предстоит изучить, обеспечивался ли на должном уровне доступ и хранение секретных сведений. Кроме того, должно быть установлено, какие лица (в том числе из руководства Роскосмоса) их запрашивали.Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, и не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных, передает "Интерфакс".Источник в ОРКК сообщил, что по результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Кроме того, не исключено, что в ЦНИИмаше на какой-то период будет введено прямое управление из Роскосмоса.Несколько дней назад в ЦНИИмаше — головном научном институте Роскосмоса — в рамках дела о государственной измене прошли обыски. Сообщалось, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.Обвинение предъявлено 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву. По мнению следствия, он передал секретные данные одной из стран НАТО.