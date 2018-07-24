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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-rossijskie-shkody-poexali-na-eksport-v-evropu.html" target="_blank">Российские Шкоды поехали на экспорт в Европу</a> - Компания Skoda расшила программу экспорта автомобилей, которые выпускаются в России. Вскоре европейские покупатели будут ездить на Октавиях, собранных в Нижнем Новгороде. При этом экспортные машины слегка отличаются от наших.