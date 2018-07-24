В России произошло очередное вопиющее происшествие, связанное с жестким издевательством над животными. На этот раз 16-летняя школьница расчленила котенка топором, засняв зверства на видео. Тысячи россиян требуют в Сети максимально сурового наказания для девушки.

В России произошло очередное вопиющее происшествие, связанное с жестким издевательством над животными. На этот раз 16-летняя школьница расчленила котенка топором, засняв зверства на видео. Тысячи россиян требуют в Сети максимально сурового наказания для девушки."Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи", – такими словами начинается текст петиции, в которой россияне требуют наказать жительницу Алтайского края за немыслимые зверства. Эмоции пользователей Сети можно понять – поступок живодерки способен повергнуть в шок даже самых стойких.Речь идет о видеоролике, размещенном в соцсетях, на котором девушка расчленяет котенка топором. Запись сопровождается смехом и общением с подругой, передает Telegram-канал Life Shot.Позже выяснилось, что живодерка является дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха. Данный факт еще больше взбудоражил Всемирную паутину, пишет .Информация дополняется.