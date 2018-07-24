20 июля завершилась смена «Цифровой мир» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018». В её работе приняли участие представители компании «Ростелеком», поднявшие вопросы технического прогнозирования и цифровизации, а также представившие ключевые элементы новой стратегии развития компании.

20 июля завершилась смена Цифровой мир Всероссийского молодёжного образовательного форума Территория смыслов на Клязьме-2018. В её работе приняли участие представители компании Ростелеком, поднявшие вопросы технического прогнозирования и цифровизации, а также представившие ключевые элементы новой стратегии развития компании.На дискуссионном клубе Диалог на равных выступил Борис Глазков, вице-президент Ростелекома, руководитель Центра компетенций по направлению Информационная инфраструктура программы Цифровая экономика Российской Федерации. Он также принял участие в обсуждении проблем внедрения искусственного интеллекта, а также последствий, которые могут ожидать человека, если он не научиться грамотно управлять технологиями.Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО Ростелеком: Мир стоит на пороге новой, четвёртой промышленной революции, которая приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов. Для роста и успешной адаптации компании в условиях стремительно меняющихся технологий и рынков назрела необходимость ещё быстрее выявлять и осмысливать цифровые тренды сегодняшнего и завтрашнего дня. Эти знания полезны не только компаниям, но и, в первую очередь, молодым специалистам, которые выходят сегодня на рынок труда.Тема выступления вице-президента по информационным технологиям Ростелекома Кирилла Меньшова была посвящена глобальным трендам цифровизации и их роли в цифровой экономики России. Спикер рассказал о том, как достичь успеха в новом мире, используя ключевые особенности эффективных цифровых организаций.Также вице-президент Ростелекома представил ключевые элементы обновлённой стратегии компании. В их числе – повышение эффективности, модернизация технологической платформы, развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, а также развитие человеческого капитала.Кирилл Меньшов, вице-президент по информационным технологиям ПАО Ростелеком: Высокие технологии меняют привычные уклады, разрушают и вновь создают целые индустрии и даже вызывают тектонические сдвиги общества. Но они не возникли сами по себе и не сами ворвались в нашу жизнь – их изобретают талантливые инженеры и программисты, внедряют сплочённые и высокоэффективные команды. Профессионалам и командам нового поколения уже тесно в классических иерархических и бюрократических организациях, они не могут быть в них эффективны, более того – мы видим, что большинство цифровых инноваций приходит из организаций нового типа, названия которых у всех на слуху.В рамках смены Цифровой мир прошли мастер-классы, нетворкинги, лекции и дискуссионные клубы. Участники обсудили возможности управления стремительно развивающимися информационными технологиями и предложили свой проект дорожной карты развития российской цифровой инфраструктуры.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.