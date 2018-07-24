Ведущий хавбек израильского клуба Маккаби из Нетаньи Диа Саба может стать игроком казанского Рубина. Саба - лучший бомбардир минувшего первенства своей страны, который в 34-х матчах отличился 24 раза. На днях он приехал в столицу Татарстана для знакомства с клубом.

Ведущий хавбек израильского клуба "Маккаби" из Нетаньи Диа Саба может стать игроком казанского "Рубина". Саба — лучший бомбардир минувшего первенства своей страны, который в 34-х матчах отличился 24 раза. На днях он приехал в столицу Татарстана для знакомства с клубом.При этом казанцам и руководству "Маккаби" пришлось уговаривать полузащитника переехать в Казань, сообщает Sport5.Co.Il: игрок переживал, как он наладит жизнь вдали от родины и, в частности, опасался холодной русской зимы.בית"ר העלתה את הדרישה על עידן ורד : https://t.co/Cmru73Ji0Q pic.twitter.com/YtdW23CPTV— Sport5 (@sport5il) 23 июля 2018 г.Тем не менее, в итоге все стороны оказались в выигрыше: Саба получил контракт с зарплатой 600 тыс. евро в год, "Маккаби" заработает на трансфере 1,8 млн евро, а "Рубин" приобретет весьма перспективного голеадора. Предварительно сообщается, что соглашение с игроком подписано на 3 года.