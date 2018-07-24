Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о дисквалификации российских легкоатлетов Владислава Гринчука, выступающего в многоборье, и бегунью Юлию Ступину. Допинг-пробы спортсменов дали положительный результат.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о дисквалификации российских легкоатлетов Владислава Гринчука, выступающего в многоборье, и бегунью Юлию Ступину. Допинг-пробы спортсменов дали положительный результат.Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в организме многоборца было обнаружено запрещенное вещество туринабол. За нарушение антидопинговых правил он получил четыре года дисквалификации. Она вступила в действие 6 апреля 2018 года и завершится 5 апреля 2022 года. Помимо этого, его достижения на чемпионате и первенстве России от 14 февраля 2018 года аннулируются.Допинг-проба Ступиной выявила наличие в ее крови сразу двух запрещенных препаратов: оксандролона и тауминогептана. 20-летняя бегунья также была отстранена от участия в легкоатлетических стартах на четыре года. Ее дисквалификация отсчитывается с 15 марта 2018 по 14 марта 2022 года. Кроме того, также были аннулированы ее результаты на молодежном первенстве России от 21 февраля нынешнего года.