Бывший директор госкомбината «Тепличный» предстанет перед судом. Следком сегодня сообщил, что завершил расследование. В уголовном деле Виктора Шляхова 6 эпизодов. Его обвиняют в получении взяток, хищении имущества, коммерческом подкупе, и злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам 2016 года он заставил подчинённых отдать ему 390 тысяч рублей.

Бывший директор госкомбината Тепличный предстанет перед судом. Следком сегодня сообщил, что завершил расследование. В уголовном деле Виктора Шляхова 6 эпизодов. Его обвиняют в получении взяток, хищении имущества, коммерческом подкупе, и злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам 2016 года он заставил подчинённых отдать ему 390 тысяч рублей. С представителей бизнеса Шляхов требовал вознаграждение за продление договоров и бесперебойную поставку овощей. Ненадёжным партнёрам Шляхов прощал нарушения в расчётах, поскольку ему обещали незаконное вознаграждение. По оценкам следствия, за два с половиной года экс-директор комбината "Тепличный" обогатился почти на четыре с половиной миллиона рублей. А комбинат недополучил доход в 7 с лишним миллионов. При этом вину Шляхов не признал, и случившееся с ним считает провокацией. Теперь свою невиновность он будет доказывать в суде. Добавим, что у Виктора Шляхова, который является мужем бывшей начальницы областного комитета общественных связей и СМИ Риты Шляховой - арестовано имущество на 12 с лишним миллионов рублей.