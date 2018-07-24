Британские ученые потрясли мир новым открытием. Они
выяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.
Британские ученые потрясли мир новым открытием. Они
выяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.
Суточную потребность
человека в калориях обеспечат картофельные чипсы – к такому выводу пришли
диетологи. Они решили, что продукт, от потребления которого врачи долгое время
отговаривали своих пациентов – вполне здоровая пища. И все же, предупреждают
медики, злоупотреблять им не стоит: содержащиеся в хрустящих ломтиках жир и
соль трудно выводятся организмом.
А вот шоколадное печенье, которое тоже раньше считалось
врагом – пусть и не столь явным, как
чипсы – всякого сторонника здорового образа жизни, получило полную
реабилитацию. Оказывается, оно богато бета-глюканом. Этот иммуномодулятор контролирует
уровень холестерина в крови, он также позволяет организму успешнее активировать
иммунную систему во время болезней.
Оба продукта включены в список блюд, рекомендованных для
здорового рациона. Они соседствуют с салатами, овощами и запеченной рыбой.
Такое меню, по мнению диетологов, поможет человеку чувствовать себя лучше и
жить дольше. В числе самых полезных продуктов оказались и консервированные
овощи – по данным ученых, эти продукты "запечатываются" в первозданном
виде и хранятся максимально долго.
А вот чего нельзя употреблять ни в коем случае – так это так
называемую "ультраобработанную" еду. Имеются в виду пицца, колбасы, хлеб,
маргарин и готовые продукты – в них для продления срока хранения часто
используют консерванты, пишет Daily Mail.