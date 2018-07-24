Британские ученые потрясли мир новым открытием. Они выяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.

Британские ученые потрясли мир новым открытием. Онивыяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.Суточную потребностьчеловека в калориях обеспечат картофельные чипсы – к такому выводу пришлидиетологи. Они решили, что продукт, от потребления которого врачи долгое времяотговаривали своих пациентов – вполне здоровая пища. И все же, предупреждаютмедики, злоупотреблять им не стоит: содержащиеся в хрустящих ломтиках жир исоль трудно выводятся организмом.А вот шоколадное печенье, которое тоже раньше считалосьврагом – пусть и не столь явным, какчипсы – всякого сторонника здорового образа жизни, получило полнуюреабилитацию. Оказывается, оно богато бета-глюканом. Этот иммуномодулятор контролируетуровень холестерина в крови, он также позволяет организму успешнее активироватьиммунную систему во время болезней.Оба продукта включены в список блюд, рекомендованных дляздорового рациона. Они соседствуют с салатами, овощами и запеченной рыбой.Такое меню, по мнению диетологов, поможет человеку чувствовать себя лучше ижить дольше. В числе самых полезных продуктов оказались и консервированныеовощи – по данным ученых, эти продукты "запечатываются" в первозданномвиде и хранятся максимально долго.А вот чего нельзя употреблять ни в коем случае – так это такназываемую "ультраобработанную" еду. Имеются в виду пицца, колбасы, хлеб,маргарин и готовые продукты – в них для продления срока хранения частоиспользуют консерванты, пишет Daily Mail.