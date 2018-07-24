Один из руководителей велокоманды Sky Дэйв Брэйлсфорд высказал претензии организаторам многодневки Тур де Франс из-за отношения французских болельщиков к гонщикам английской конюшни. Менеджер привел в пример отношение к спортсменам на чемпионате мира по футболу в России.

Один из руководителей велокоманды Sky Дэйв Брэйлсфорд высказал претензии организаторам многодневки "Тур де Франс" из-за отношения французских болельщиков к гонщикам английской "конюшни". Менеджер привел в пример отношение к спортсменам на чемпионате мира по футболу в России.Во время последних по времени этапов случилось несколько инцидентов со спортсменами Sky: зрители вдоль трассы толкали их, плевали вслед и бросали посторонние предметы. "Похоже, то, что происходит здесь, – фишка французской культуры. Не думаю, что болельщики хотели бы видеть, как их футбольную сборную оплевали бы в России на чемпионате мира", — сказал Брэйлсфорд.Причиной столь негативного отношения к британцам стало то, что сразу два английских велосипедиста из Sky лидируют в общем зачете. Однако, проблемой стало и то, что один из них – Кристофер Фрум, — несколько месяцев назад был обвинен в употреблении допинга, но перед самым "Туром" Международная федерация велоспорта его оправдала.По этому поводу Брэйлсфорд также высказался: "Дело Фрума было еще открыто, когда Sky участвовала в "Джиро д’Италия", и итальянские болельщики, в отличие от французов, были фантастическими. Я понимаю, что могли бы быть какие-то слова в нашу сторону, но плевать в нас и наших сотрудников? Это – позор!""Тур де Франс" позиционируется как одно из крупнейших ежегодных спортивных мероприятий, — цитирует Брэйлсфорда Velonews.Com. – Если это действительно так, возможно, к нему стоит относиться с большим уважением? Если вы не хотите, чтобы в "Туре" участвовали иностранные команды, может быть, сделать гонку только для французов?""Мы стараемся вести себя достойно и не обращать внимание на происходящее. Но все же я не думаю, что плевать в гонщиков и бросать в них какие-либо предметы – это то, что может иметь место в профессиональном велоспорте", — заключил Брэйлсфорд.