Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты. Она намерена попасть в Ярославскую областную думу.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты. Она намерена попасть в Ярославскую областную думу.Виктория Скрипаль официально зарегистрированакандидатом в депутаты от партии "Справедливая Россия". Ранее женщине отказали ввуизе британские власти, что и сделало ее известной. Виктория собираласьпроведать двоюродную сестру Юлию, которую вместе с отцом отправили ядом.Членэкспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ ВадимМанукян считает политические намерения племянницы отправленного чекистанаглостью, а само решение партии выдвинуть ее в депутаты ошибкой."Нет пределачеловеческой наглости. Мало того, что родственники Виктории Скрипаль уже почтиполгода участвуют в мутных играх Великобритании, а сама она не перестаетпиариться на всех телеканалах и СМИ, так она теперь еще и в депутаты собралась",– отметил он. Эксперт считает, что женщина переборщила с своим присутствием вмедиапространстве."Пока все еежалели на предмет того, что она с сестрой и с дядей не может воссоединиться,она под шумок на руки удостоверение кандидата в депутаты получила. Считаю, чтоне могут люди, чьи ближайшие родственники ведут себя подобным образом зарубежом быть депутатами в России", – полагает Манукян. Он выразил надежду, чтоВикторию все таки исключат из партийных списков. "Надеюсь, что всю эту историюобъявят ошибкой. Иначе это будут похороны партии, которая и так всегдабалансирует на грани вылета из Госдумы и Заксобраний регионов", – заключил он.