Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты. Она намерена попасть в Ярославскую областную думу.
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты. Она намерена попасть в Ярославскую областную думу.
Виктория Скрипаль официально зарегистрирована
кандидатом в депутаты от партии "Справедливая Россия". Ранее женщине отказали в
вуизе британские власти, что и сделало ее известной. Виктория собиралась
проведать двоюродную сестру Юлию, которую вместе с отцом отправили ядом.
Член
экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим
Манукян считает политические намерения племянницы отправленного чекиста
наглостью, а само решение партии выдвинуть ее в депутаты ошибкой.
"Нет предела
человеческой наглости. Мало того, что родственники Виктории Скрипаль уже почти
полгода участвуют в мутных играх Великобритании, а сама она не перестает
пиариться на всех телеканалах и СМИ, так она теперь еще и в депутаты собралась",
– отметил он. Эксперт считает, что женщина переборщила с своим присутствием в
медиапространстве.
"Пока все ее
жалели на предмет того, что она с сестрой и с дядей не может воссоединиться,
она под шумок на руки удостоверение кандидата в депутаты получила. Считаю, что
не могут люди, чьи ближайшие родственники ведут себя подобным образом за
рубежом быть депутатами в России", – полагает Манукян. Он выразил надежду, что
Викторию все таки исключат из партийных списков. "Надеюсь, что всю эту историю
объявят ошибкой. Иначе это будут похороны партии, которая и так всегда
балансирует на грани вылета из Госдумы и Заксобраний регионов", – заключил он.