Учёные впервые смогли обратить вспять процесс старения кожи у лабораторных мышей. У состарившихся грызунов разгладились морщины и снова вырос мех после восстановления нормальной работы клеточных электростанций – митохондрий.

Морщины и облысение являются самыми заметными признаками старения. Часто люди готовы лечь под нож хирурга, лишь бы скрыть от окружающих увядающую красоту. Вполне возможно, что в будущем это можно будет сделать без операций и использования сомнительных препаратов. Новые надежды человечеству подарили учёные из Университета Алабамы, впервые обратившие вспять процесс старения кожи и потерю волос у лабораторных мышей. Для этого они нацелились на митохондрии.Известно, что у пожилых людей наблюдается снижение работоспособности клеточных электростанций – митохондрий. Именно из-за этого старикам попросту не хватает сил на выполнение тех или иных действий. Возрастная поломка митохондрий приводит также к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, неврологическим расстройствам и раку.Кешав Сингх (Keshav Singh) и его коллеги решили проверить, как нарушение функций митохондрий влияет на лабораторных мышей и можно ли исправить ситуацию генетическими методами.Команда работала с линией грызунов, в геном которых была искусственно добавлена мутация, приводящая к митохондриальной дисфункции. Для этого в корм животным добавляли антибиотик доксициклин, который истощает митохондриальную ДНК, блокируя фермент, необходимый для её репликации.Уже после четырёхнедельного курса "антимолодильных яблок" грызуны стали на глазах превращаться в стариков. Их шерсть поседела и стала быстро выпадать, обнажая морщинистую кожу, движения замедлились, а большую часть времени животные проводили во сне. Интересно, что у самок морщины были более глубокими и многочисленными, чем у самцов.Когда же мышам перестали давать препарат, процесс искусственного старения также быстро обратился вспять. После восстановления функций митохондрий мыши снова покрылись густой шерстью, а их кожа разгладилась.Анализ результатов показал, что мутация лишь незначительно затрагивает работу внутренних органов. Это означает, что снижение работоспособности митохондрий более критично для кожи, нежели для других тканей.Стоит заметить, что физиологи делят процесс старения на два – внутренний, который связан с возрастными изменениями в организме, и внешний, развивающийся под действием таких факторов, как избыточное пребывание на солнце, нездоровое питание, курение и стресс.Во время эксперимента кожа мышей демонстрировала изменения, характерные как для внутреннего, так и для внешнего старения, в том числе, утолщение эпителия, ослабление волосяных фолликулов и повышенное воспаление.Кроме того, учёные выявили нарушение ферментативной регуляции, поддерживающей на должном уровне содержание коллагеновых волокон в коже. Именно их разрушение обуславливает появление морщин."Эта мышиная модель предоставляет беспрецедентную возможность для разработки новых превентивных и терапевтических стратегий разработки лекарств для лечения старения кожи, выпадения волос и других заболеваний человека, связанных с митохондриальной дисфункцией", – говорит Сингх в пресс-релизе.Разумеется, прежде чем дело дойдёт до реальных терапевтических методов, учёным придётся немало потрудиться. Авторы представленной работы, подробное описание результатов которой можно найти в журнале Cell Death & Disease, осознают это и уже заняты планированием дальнейших исследований.Кстати, среди материалов проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) можно найти информацию о том, как другие учёные планируют отложить старение людей с помощью стволовых клеток, особого солнцезащитного крема, антиоксидантов и ультразвука.