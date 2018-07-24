В программу чемпионата ГУ МВД России по г. Москве вошли следующие этапы: бег со стрельбой из ПМ и комбинированная эстафета...

В Подмосковье на территории учебного центра одной из войсковых частей состоялся лично-командный чемпионат Главного управления МВД России по г. Москве по служебному биатлону.В программу чемпионата ГУ МВД России по г. Москве вошли следующие этапы: бег со стрельбой из ПМ (женщины 1,5 км, мужчины – 3 км), комбинированная эстафета 4х1,5 км. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников органов внутренних дел из 13 сборных команд территориальных подразделений и команд аппарата Главного управления.Главным судьей чемпионата стал начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов, помощь в содействии оказывали: заместитель начальника 4 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве - начальник 2 отделения подполковник внутренней службы Станислав Анищенко, а также заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве - начальник 4 отдела подполковник внутренней службы Евгений Степанченко.В командном зачете почетное третье место заняла команда УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, второе – команда УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, победу одержала команда Управления по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.Начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов поздравил спортсменов, занявших призовые места, а также пожелал сотрудникам удачи, здоровья и семейного благополучия.В завершение чемпионата победителям вручили памятные призы, кубки и медали.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве