Женщина, прогуливавшаяся с ребенком, провалилась в канализационный люк в Зеленограде. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшую при помощи треноги и лебедки. Финальная часть операции попала в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

В понедельник, 23 июля, в Зеленограде спасатели извлекли из люка пострадавшую – очевидец снял на видео финальную часть операции.По данным местных СМИ, женщина провалилась в канализационный люк во время прогулки с ребенком. Вызванные очевидцами специалисты службы спасения извлекли ее из ловушки при помощи треноги и лебедки.По предварительной информации, пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.После инцидента опасный участок был огорожен лентой, а технологический проем закрыли досками.