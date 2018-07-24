Участницы популярной в 1990-е британской поп-группы Spice Girls успешно завершили переговоры о воссоединении, которые велись с начала 2018 года. Одна из солисток коллектива Мелани Браун (Мел Би) заявила, что Перчинки скоро соберутся вместе в оригинальном составе.
Участницы популярной в 1990-е британской поп-группы Spice Girls успешно завершили переговоры о воссоединении, которые велись с начала 2018 года. Одна из солисток коллектива Мелани Браун (Мел Би) заявила, что "Перчинки" скоро соберутся вместе в оригинальном составе, сообщает ABC.
"Мы сестры и прошли вместе прошли удивительный, потрясающий путь. мы возвращаемся", — отметила певица.
По словам Браун, ее коллегам удалось вернуть на сцену Викторию Бэкхем, которая долго не хотела присоединяться к возрожденным Spice Girls.
"Было непросто, но мы это сделали", — заявила Мел Би.
Дата первого концерта возродившихся Spice Girls пока, впрочем, не называется.
Ранее сообщалось, что за возвращение на сцену каждая участница группы получит по 14 миллионов долларов.
Spice Girls образовались в 1994 году. В состав группы вошли Мелани Браун, Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц начала сольную карьеру, группа распалась. С тех пор команда несколько раз воссоединялась, однако о полноценном возрождении проекта до 2018 года речи не было.