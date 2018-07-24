Участницы популярной в 1990-е британской поп-группы Spice Girls успешно завершили переговоры о воссоединении, которые велись с начала 2018 года. Одна из солисток коллектива Мелани Браун (Мел Би) заявила, что Перчинки скоро соберутся вместе в оригинальном составе.

Участницы популярной в 1990-е британской поп-группы Spice Girls успешно завершили переговоры о воссоединении, которые велись с начала 2018 года. Одна из солисток коллектива Мелани Браун (Мел Би) заявила, что "Перчинки" скоро соберутся вместе в оригинальном составе, сообщает ABC."Мы сестры и прошли вместе прошли удивительный, потрясающий путь. мы возвращаемся", — отметила певица.По словам Браун, ее коллегам удалось вернуть на сцену Викторию Бэкхем, которая долго не хотела присоединяться к возрожденным Spice Girls."Было непросто, но мы это сделали", — заявила Мел Би.Дата первого концерта возродившихся Spice Girls пока, впрочем, не называется.Ранее сообщалось, что за возвращение на сцену каждая участница группы получит по 14 миллионов долларов.Spice Girls образовались в 1994 году. В состав группы вошли Мелани Браун, Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц начала сольную карьеру, группа распалась. С тех пор команда несколько раз воссоединялась, однако о полноценном возрождении проекта до 2018 года речи не было.