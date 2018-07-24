Некоторое снижение строительной активности является закономерным итогом кризисных лет.

Российский рынок коммерческой недвижимости постепенно выходит из кризиса. Во всяком случае, оживление на нем заметно. Так, согласно отчету Cushman & Wakefield "Торговые центры Европы", Россия по итогам 2017 года занимает вторую строчку европейского рейтинга по количеству новых, введенных в эксплуатацию торговых площадей в торговых центрах.Но все не так просто. Таким образом, Россия переместилась с первой на вторую строчку, так как годовой объем сдаваемых площадей снизился с 1,6 млн кв.м в 2016 году до 616 000 кв.м в 2017 году. Однако в 2018 году нас ждет новый антирекорд - к вводу планируется лишь около 500 000 кв. м торговых площадей.Старший директор департамента исследований и аналитики компании Cushman & Wakefield Татьяна Дивина замечает, что снижение строительной активности является закономерным итогом кризисных лет. Ведь, начиная с 2015 года нового строительства практически не запускалось, в эксплуатацию вводились в основном те объекты, которые были начаты еще в докризисный период."Еще один фактор спада — установившееся относительное равновесие между спросом и предложением. При анализе структуры планируемых к вводу проектов очевидна тенденция смещения фокуса девелоперов со строительства крупных объектов на проекты меньшей площади", — говорит эксперт.Если же говорить о ситуации в Европе, то самым активным застройщиком Старого Света по итогам прошлого года стала Турция. В целом, предложение в Турции выросло на 1,1 млн кв.м новых торговых площадей, что составило 47 % от общего показателя в регионе Центральной и Восточной Европы.Ну, а в целом, площадь новых, введенных в 2017 году в Европе объектов сократилась на 23 % по сравнению с предыдущим годом, составив 3,8 млн кв. м. На темпы застройки повлияли растущая конкуренция, меняющееся поведение потребителей и, конечно, увеличение числа онлайн-ритейлеров.Согласно прогнозам экспертов, площадь торговых помещений, которые будут введены в течение следующих двух лет, составит 6,6 млн кв.м. Вместе с тем будет наблюдаться значительный разрыв между странами Западной и Центральной и Восточной Европы, так как Западную Европу ожидает спад на 21,3 %, тогда как регион Центральной и Восточной Европы, наоборот, будет демонстрировать рост на 12,3 %.По причине снижения объемов строительства в части европейских стран общая площадь торговых комплексов в Европе на начало 2018 года показала рост всего на 2,3 % по сравнению с оценкой предыдущих 12 месяцев и составила 166,5 млн кв.м. На долю Западной Европы приходится 109,7 млн кв.м торговых площадей, а на страны Центральной и Восточной Европы — 56,8 млн кв.м.