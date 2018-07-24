Спасли детей, тонувших на Клязьме. Как сообщают наши коллеги из районного издания Вперёд, купание троих детей в Петушках чуть не закончилось трагедией, если бы не помощь Владимира и Людмилы Серовых. Супруги живут в подмосковных Мытищах, а в Петушинский район приезжают на выходные. 1 июля пришли на реку искупаться и вдруг заметили, что шумная детская компания, которая плескалась неподалёку, затихла.

Спасли детей, тонувших на Клязьме. Как сообщают наши коллеги из районного издания "Вперёд", купание троих детей в Петушках чуть не закончилось трагедией, если бы не помощь Владимира и Людмилы Серовых. Супруги живут в подмосковных Мытищах, а в Петушинский район приезжают на выходные. 1 июля пришли на реку искупаться и вдруг заметили, что шумная детская компания, которая плескалась неподалёку, затихла. Мальчик, выбравшийся на берег, рассказал, что его друзья тонут. Взрослые сразу бросились на помощь и вызвали скорую. Оказалось, что двух других детей: мальчика и девочку, затянуло в водоворот и они уже потеряли сознание. К счастью, супругам удалось их достать и вытащить на берег. Там детям оказали первую помощь и фактически вернули к жизни. По информации МЧС, районные власти планируют поощрить супругов и уже направили ходатайство о награждении их медалями За спасение погибающих на водах.