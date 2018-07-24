Суд уже удовлетворил иск

Суд уже удовлетворил искВ Суздале прокуратура обязала чиновников, ответственных за содержание дорог, отремонтировать шесть улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Во время проверки правоохранители выяснили, что часть дорожного покрытия не соответствует нормативам и требованиям ГОСТ. Дороги стоят в ненадлежащем состоянии. Это создает аварийную ситуацию.В список нуждающихся в ремонте вошли бульвар Всполье, улицы Гоголя, Коровники, Советская и Стромынка, а также Коровники.